شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات أعمال الشرقية يناقشن مرحلة التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

ناقش لقاء الثلاثاء الشهري لسيدات الأعمال الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس أمس الأول تحت عنوان «المرحلة الذهبية لما بعد التقاعد» من خلال عدة محاور هامة يأتي أبرزها: كيف تكسب المتقاعدة حضوراً ووجوداً مجتمعيا، وتمتع المتقاعدة بحياة صحية ونفسية متميزة بعد التقاعد، بالإضافة إلى تأثيرها الحقيقي في الجهات الحكومية والخاصة، وسبل نشر ثقافة التقاعد للمقبلات عليه وفتح جميع القنوات والمجالات التي تقضي فيها المتقاعدة وقتها.

استعرضت ضيفة اللقاء عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين منيرة الصقير في ردودها على هذه المحاور عددا من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدات، كما تحدثت عن أهمية العمل بعد سن التقاعد، مشيرة إلى أن الإنسان العملي ينظر إلى مرحلة التقاعد من العمل على أنها بداية وانطلاقة جديدة في حياته على مستوى العمل وأيضا الحياة الاجتماعية، حيث ترتفع درجة الأهمية لديه وتجده يمارس أعماله الخاصة ويدير حياته الاجتماعية بطريقة منظمة وأفضل من السابق.

وفي ختام اللقاء كرمت مديرة مركز سيدات الأعمال المكلفة حنان الوابل، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين منيرة الصقير بدرع تذكارية.