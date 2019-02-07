شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة جديدة من المساكن الخيرية للأسر الأشد حاجة والان نبدء بالتفاصيل

سلم برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان وجمعية بنيان الخيرية دفعة جديدة من المساكن للأسر الأشد حاجة بمحافظة جدة، حيث تمثل هذه الدفعة جزءا من الوحدات السكنية التي وفرها البرنامج للجمعية ضمن اتفاقية الشراكة التي أبرمها الطرفان في وقت سابق.

وأشار المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري بوزارة الإسكان مازن الداوود إلى أن الوزارة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 200 جمعية أهلية منتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بهدف الوصول السريع للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، مضيفا: «إن الإسكان التنموي يسعى من خلال شراكته مع الجمعيات لتقديم نموذج عملي لتسريع توفير خدمات إسكان ذات قيمة اجتماعية مضافة تترك أثرا إيجابيا مستداما في المجتمع، مع أهمية الشراكة مع الجمعيات الأهلية؛ كونها الأعرف بتفاصيل وظروف الأسر».

وأكد الداوود على أهمية تكامل القطاع غير الربحي وكذلك القطاع الخاص مع الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية، لتمكين الأسر الضمانية الأشد حاجة من الحصول على السكن الملائم، والوصول إلى النتائج التي تخدم المجتمع في وقت أسرع، منوها بالدور الذي تبذله الجمعيات حاليا لتعزيز العمل التنموي في قطاع الإسكان.