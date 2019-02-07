شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. برنامج للاستكشاف المعجل لتسريع مشروعات التعدين والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م.خالد المديفر: إن المملكة ستنفق 35 مليار دولار (142.5 مليار ريال) لتحديث قدرة وكفاءة شبكة الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق برنامج الاستكشاف المعجل لإطلاق المزيد من مشروعات التعدين الجديدة.

وأضاف، خلال كلمته أمس بمؤتمر الاستثمار في التعدين الأفريقي «اندابا» في نسخته الـ25 في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا: إن إجمالي القيمة المحتملة للثروات المعدنية لدى المملكة يتجاوز 1.3 تريليون دولار وتستثمر المملكة 3.8 مليار دولار لتحسين القطاع التعديني لتيسير الإجراءات وضمان الاستدامة وتمكين القطاع الخاص، وسيسمح التحول الرقمي للخدمات المرتبطة بالتعدين بإصدار رخص إلكترونية للتعدين في مواد البناء مع خفض المدة إلى 7 أيام.

وأشار إلى أن برنامج «ندلب» يعزز الاستثمارات في الصناعات التعدينية ويأمن لها التمويل التنافسي ويقدم صندوق التنمية الصناعية تمويلات تصل إلى 75% من تكلفة تطوير المناجم ويسهل القانون الجديد للتعدين إجراءات إصدار الرخص التعدينية بما يمكن من استخراج رخصة الاستكشاف خلال 60 يوما، ورخصة الإنتاج خلال 6 أشهر، وسيتم بناء أرشيف وطني مركزي لعينات الصخور الجوفية وإطلاق أحد أكبر عمليات المسح الجيولوجي في العالم خلال هذا العام.

وقال: «اتسم نشاط التعدين السعودي لبعض الوقت بقلة البيانات الجيولوجية المتاحة علنا، ومنح التراخيص في أوقات طويلة، والافتقار إلى الشفافية».

ويترأس المديفر وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار في التعدين الأفريقي «اندابا» في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، لاستعراض تجربة قطاع التعدين في السعودية.