شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصادرات تعد لإنشاء بنك برأسمال 30 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

كشف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية م. صالح السلمي، عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب، جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع المصدرين نظمته غرفة الرياض أمس الأول ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية.

» الممارسات العالمية

وأضاف م. السلمي: إن آليات عمل البنك ستكون وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات، وإن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، متوقعا أن تكون انطلاقة خدماته قريبا.

» مبادرات تحفيزية

كما بين م. السلمي أن الهيئة تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرض بعض ملامح الإستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.

وقال: إن العمل يجري لتنفيذ 32 مشروعا ضمن 4 مبادرات رئيسية أطلقتها الهيئة في إطار هذه الإستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.

وأكد أن العام 2020م سيشكل مستقبلا مشرقا للصادرات السعودية، موضحا أن ما أطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية يأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكدا اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج، مشيدا بدور الغرفة ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، موضحا أن المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر.

» القطاع الخاص

من جانبه، نوه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية م. أسامة الزامل، بأهمية دور الهيئة في المرحلة القادمة، مبينا أنها تعد شريكا إستراتيجيا في تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة للنهوض بالقطاع الصناعي بمنطقة الرياض من حيث النمو وتحسين البيئة والمرجعية، وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل بين الجانبين بغرض زيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال تجويد المنظومة التصديرية بتعزيز الشراكة مع الهيئة.