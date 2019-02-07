شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطاب "ترامب" أمام الكونجرس..الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم بعد منح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعض التفاصيل عن اجندته الاقتصادية في خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه أمام الكونجرس أمس.



وشدد "ترامب" في خطابه على احترامه للرئيس الصيني "شي جين بينج" مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين البلدين يدرأ مخاطر الحرب التجارية.



وفي ذات السياق، طالب "ترامب" الكونجرس بإقرار خطة زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن على عكس العام الماضي، لم يحدد أي حجم لهذا الإنفاق.



وتلقت "وول ستريت" دعماً في وقت سابق اليوم من تعليقات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بشأن سير المفاوضات التجارية مع الصين، وأعلن عن زيارة قريبة إلى بكين لبحث التوصل إلى اتفاق.



ولا تزال الأسواق في ترقب لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين في ظل استمرار نقاط عالقة أبرزها حماية حقوق الملكية الفكرية.



وعلى صعيد التداولات بسوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغل عند 54.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 52.8 دولار.



كما صعد "برنت" بنسبة 1.2% مغلقاً عند 62.69 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.05 دولار.



وكشفت بيانات عن انخفاض العجز التجاري الأمريكي 11.5% إغلى 49.3 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من تراجع تكاليف واردات النفط.



وفي ختام الجلسة، تراجع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 25390 نقطة وسجل أعلى مستوى 25439 نقطة عند وأقل مستوى عند 25312 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 7375 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7410 نقاط وأقل مستوى عند 7346 نقطة.



وتراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (أو ما يعادل 6 نقاط) إلى 2731 نقطة وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 2738 نقطة وأقل مستوى عند 2724 نقطة