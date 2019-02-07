شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بأكثر من 3% مواصلةً خسائرها إلى أكثر من 9% منذ بداية الأسبوغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، وانخفضت "بتكوين" أدنى مستوى 3400 دولار، فيما هبطت الريبل بأكثر من 9% منذ بداية الأسبوع الجاري.



يأتي ذلك رغم تصريحات المدير التنفيذي لـ"تويتر" "جاك دورسي" بأنه يستثمر في "بتكوين" ويراها العملة الأساسية للإنترنت في المستقبل.



ومن بين عشرين عملة رقمية رئيسية، شهدت العملة "بينانس" فقط ارتفاعاً خلال تداولا الأربعاء حيث قفزت بنحو 14% واحتلت المرتبة العاشرة على منصة "كوين ماركت كاب".



وانخفضت "الريبل" بحلول الساعة 21:44 جرينتش بنسبة 3.1% إلى 0.29 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.30 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية 28.9 مليار دولار من نحو 30.1 مليار دولار أمس.



وتراجعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 1.8% إلى 3389 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 3467 دولار وأقل سعر عند 3359 دولار، بينما بلغت قيمتها 59.4 مليار دولار.