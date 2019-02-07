250 شركة تتنافس لتنفيذ جسر الملك فهد الموازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشف مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن عن تقدم 250 جهة وشركة عالمية، تشتمل على شركات مقاولات وبنوك وشركات تمويل ودعم لوجستي للمساهمة في إنشاء مشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين، لافتا إلى وجود حماس كبير لدى هذه الجهات في تنفيذ المشروع الذي تأكدت جدواه الاقتصادية.

وأوضح أن المشروع هو الآن في مرحلة الدراسات الاستشارية، حيث تم قبل عدة أسابيع دعوة شركات مقاولات وممولين عالميين للاستثمار في إنشاء الجسر وملحقاته، وتضمن المشروع إنشاء سكك حديدية للركاب والبضائع ستربط بالسكك الحديدية بالمملكة عن طريق محطة الدمام.

وتوقع أن يرى المشروع النور بعد 9 سنوات تقريبا، مشيرا إلى أخذ كل الاعتبارات الفنية المتعلقة بحجم المرور والأوزان على الجسر الجديد.

مشكلة كيابل الربط

وأشار خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المهندسين البحرينيين مساء أمس الأول بالمنامة إلى أن السبب الوحيد الذي يعوق التوسع في كبائن الإجراءات في جسر الملك فهد من الجانب البحريني من جزيرة الإجراءات هو وجود كيابل الربط الكهربائي الخليجي، حيث ما زال البحث جاريا عن تجاوز هذا المعوق مع تزايد عدد المركبات والشاحنات والركاب عبر الجسر، لافتا إلى عدم وجود أي معوق من الجانب السعودي، منوها إلى أن لدى المؤسسة الحلول المناسبة التي يمكن استخدامها في الوقت المناسب.

اختصار الوقت لـ20 دقيقة

وأوضح المحيسن أن المؤسسة تسعى من خلال التوسعة واختصار الإجراءات إلى تقليل فترة البقاء بالجسر في الأوقات العادية إلى 20 دقيقة كحد أقصى، وفي حالات الازدحام إلى 45 دقيقة في حالة التشغيل الكامل.

وقال إن المؤسسة تعمل مع الشركاء على تجاوز تحدي صغر مساحة منطقة إنهاء الإجراءات، وذلك من خلال زيادة عدد المسارات بطرق مبتكرة واستخدام الحلول التقنية ودمج وإلغاء بعض نقاط الإجراءات.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على إنشاء نظام لتتبع حركة المركبات يوميا واستخدام التطبيقات الهاتفية للتواصل مع الجمهور وتوفير خدمة موثوقة ودقيقة للمدة المتوقعة لإنهاء إجراءات العبور.

جسر الملك فهد 382 مليون مسافر (من 1986 إلى نهاية 2018)

10 % معدل الزيادة سنويا خلال 17 سنة الأخيرة

خطط استيعاب أعداد المسافرين مستقبلا

قصيرة المدى تنتهي في 2024

متوسطة المدى تنتهي في 2030

طويلة المدى حتى عام 2050

هدف الخطة قصيرة المدى