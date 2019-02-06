شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد اتفاقية موحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش، أن الدورة الـ 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت اليوم في القاهرة على مستوى كبار المسؤولين، ناقشت عددًا من المواضيع المهمة، يأتي على رأسها موضوع التحضير لقمة تونس التي ستعقد في مارس المقبل.

وقال "الشويش"، في تصريح له عقب الاجتماع: "تم استعراض تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013م، بالإضافة إلى استعراض تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

وأشار إلى أن الاجتماع تابع تطورات إعداد اتفاقية موحدة جديدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الأعضاء، والتي حظيت بدراسة متعمقة ومتأنية من عدد من خبراء الاستثمار في الجهات المعنية بالدول العربية، كذلك تم استعراض مصفوفة خطة التعاون العربي الإفريقي، والتي ستعرض على القمة العربية الأفريقية، التي مخطط لها أن تعقد خلال هذا العام بالمملكة.