قطار الحرمين يلبي رغبة المسافرين بالأربعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبدأ مشروع قطار الحرمين السريع إطلاق رحلات جديدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، لخدمة المسافرين يوم الأربعاء من كل أسبوع، اعتبارا من الأربعاء المقبل 13 فبراير الحالي، لتحقق الخدمة التشغيلية لقطار الحرمين قفزة جديدة من خلال ترجمة رغبة الجمهور.

وبحسب بيان لمشروع قطار الحرمين أمس، تأتي هذه الخطوة عبر تغطية أعلى الأيام كثافة، وهي الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد من كل أسبوع، مضيفا أن تسيير الرحلات الجديدة اعتبارا من الأربعاء 13 فبراير 2019.

وأفاد مدير عام التشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي بأن فريق التشغيل دأب على استطلاع رأي عملاء قطار الحرمين من المسافرين بين المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة مرورا بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتا إلى اجتهاد الفريق في تحقيق هذه المقترحات بإضافة ثماني رحلات جديدة في يوم الأربعاء إلى جدول الرحلات الأسبوعية، لتضاف إلى باقي الرحلات في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، ليصبح عدد الرحلات الأسبوعية 40 رحلة.

وأشار إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع يسير منذ تدشينه حسب الخطة التشغيلية من قبل مشغل المشروع «التحالف الإسباني»، لتشمل رحلاته أيام الأسبوع كافة في شهر رمضان المقبل، بإذن الله، لتتوافق مع الإقبال الكبير الذي يشهده

هذا المشروع منذ بداية التشغيل في أكتوبر من 2018.

قطار الحرمين السريع