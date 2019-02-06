شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مواصلاً مسيرة الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، ووقع المعدن النفيس تحت ضغوط من ضعود الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.



وتلقى الدولار دعماً من التفاؤل الذي كشف عنه وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن شأن هذا الارتياح في الأسواق أن يدفع المستثمرين للإقبال على أصول المخاطرة وتجنب الملاذ الآمن كالذهب.



وارتفع مؤشر بحلول الساعة 18:05 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.04 نقطة.



أما الذهب، فقد تراجعت أسعاره بحلول الساعة 18:08 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1315.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1319.9 دولار وأقل سعر عند 1315.5 دولار.