شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستقر أمام الدولار رغم قوة العملة الأمريكية أمام عملات رئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني خلال تعاملات اليوم أمام الدولار الأمريكي رغم قوة الأخير أمام عدد من العملات الرئيسية على خلفية إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن.



ياتي ذلك وسط ترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتصريحات الإيجابية التي اعترت هذه المحادثات من مسؤولين أمريكيين.



وسوف يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنظيره الصيني "شي جين بينج" في قمة مرتقبة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل.



وفي سياق متصل، أفاد محللو "جيه بي مورجان تشيس" أن وحدة إدارة الأصول لدى البنك تفضل الين الياباني كعملة ملاذ آمن وتحوط في أوقات التقلبات وعدم اليقين.



وكانت العملة اليابانية قد ارتفعت بنسبة 4% مقابل نظيرتها الأمريكية من أدنى مستوى سجلته في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يصل الدولار إلى مستوى 108 امام الين بنهاية العام الجاري.



واستقر الدولار أمام الين بحلول الساعة 18:51 جرينتش عند 109.9، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها اليابانية عند 110.06 وأقل سعر عند 109.