شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع عطور مغشوشة في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بوافد مخالف يعمل لدى منشأة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمحافظة رفحاء ، إثر ثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات العطور المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وهو ما يعد غشاً تجارياً وإيهاماً وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بعرعر تضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد للعامل المسؤول وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.