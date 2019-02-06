شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع عطور مغشوشة في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل
وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بعرعر تضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد للعامل المسؤول وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
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