شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تجدد الآمال بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بشأن المحادثات التجارية مع الصين.



وأفاد "منوتشن" أنه متفائل بشكل كبير إزاء المفاوضات التجارية مع الصين مشيراً إلى أنه سيسافر إلى بكين في وقت لاحق هذا الشهر لبحث حل النقاط العالقة.



وفي خطاب "حالة الاتحاد" أمس، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن المفاوضات مع الصين تجري بشكل جيد لكنه شدد على ضرورة تغيير الصين سياستها التجارية وفتح أسواقها أمام السلع الامريكية.



وأعلن البيت الأبيض أن "ترامب" ورئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التقيا في عشاء عمل ليلة الاثنين الماضي لبحث أبرز القضايا الهامة على الجانب الاقتصادي والسياسة النقدية.



ويعد هذا اول اجتماع منذ تولي "باول منصبه، والذي تبعه انتقادات لاذعة من "ترامب" بسبب سياسة البنك المركزي حول الرفع التدريجي لمعدل الفائدة، وهي سياسة توقف عنها الاحتياطي الاتحادي مؤخراً.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:48 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.04 نقطة.