شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم، ولكنها تخلصت من هذه الخسائر وتحولت نحو الارتفاع في أعقاب بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي سجلت زيادة دون التوقعات، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار.



وكشف بنك "بي إن بي باريبا" عن توقعاته بان يبلغ متوسط سعر "ويست تكساس" حوالي 62 دولاراً هذا العام، بينما يتوقع بلوغ متوسط سعر "برنت" نحو 68 دولاراً للبرميل في العام الجاري.



وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد كشفت عن ارتفا مخزونات الخام في الولايات المتحدة بـ 1.3 مليون برميل بينما أشارت توقعات المحللين إلى زيادة بحوالي 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:06 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 96.03 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:54 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 53.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 52.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.8% إلى 62.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.05 دولار.