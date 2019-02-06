شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالبنك المركزي: ضعف الدولار الكندي سيدعم الاقتصاد الوطني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي اليوم متأثراً بالخسائر السابقة للنفط وقوة العملة الأمريكية، فيما يرى مسؤول بالبنك المركزي إن انخفاض العملة الكندية سيفيد الاقتصاد.



وصرح نائب محافظ البنك المركزي الكندي "تيم لين" إن هناك فوائد جمة لتحرير سعر صرف العملة حيث أن هذه السياسة تتيح التكيف سريعاً مع أسواق الأسهم والاحتياطيات النقدية.



ويرى "لين" ان الضغوط المسببة لانخفاض الدولار الكندي تصب في صالح الاقتصاد ككل حيث أن ضعف العملة يجعل صادرات البلاد أكثر تنافسية.



وفي أسواق النفط، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:11 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 54.1 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.1 دولار وأقل سعر عند 52.8 دولار.



وارتفع سعر "برنت" عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% إلى 62.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.6 دولار وأقل سعر عند 61.05 دولار.



وانخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:23 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7579، وسجل أعلى سعر عند 0.8036 وأقل سعر عند 0.7075.