الان تتابع انخفاض النفط نحو 1% مع تبدد مخاوف بشأن المعروض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
انخفض سعر النفط الخام، اليوم الأربعاء، بنسبة 1% بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأمريكية، بينما انحسرت مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على فنزويلا على المعروض العالمي.
وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 62 سنتاً إلى 61.36 دولار للبرميل بعدما زاد بنحو 15 بالمئة في يناير، وتراجع الخام الأمريكي 48 سنتاً إلى 53.18 دولار.
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