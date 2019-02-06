هبوط أرباح تويوتا 80% في الربع المالي الثالث

بلغت إيرادات تويوتا نحو 71 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث

الاقتصادي:

هبطت أرباح شركة "تويوتا موتور" اليابانية للسيارات خلال الربع المالي الثالث 2018 – 2019 أكثر من 80% إلى 12.6 مليار دولار (180.91 ين ياباني)، مقابل 941.84 مليار ين خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق

وذكرت الشركة اليابانية في بيانٍ لها اليوم الأربعاء أن، إيراداتها سجّلت زيادة تصل عند 71 مليار دولار (7.80 تريليون ين) في الربع ذاته من العام المالي 2018 – 2019، مقابل إيرادات بقيمة 7.60 تريليون ين لنفس الفترة من العام المالي 2017 – 2018..

وخفضت الشركة توقعات أرباحها للعام المالي الجاري إلى 17 مليار دولار (1.87 تريليون ين)، بدلاً من 3.2 تريليون ين، وفقاً لتوقعاتها في نوفمبر الماضي، نظراً لانخفاض المبيعات في أميركا الشمالية.

وحافظت "تويوتا" على توقعاتها بالنسبة لأرباح التشغيل خلال العام المالي الجاري عند مستوى 2.4 تريليون ين، وأبقت على المبيعات عند مستوى 29.5 تريليون ين.

وتتوقع الشركة اليابانية بيع 10.55 مليون مركبة خلال العام الجاري، وليس 10.5 مليون مركبة كما كانت تتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وسبق أن سجّلت مبيعات "تويوتا" في العام المالي الماضي 2017 – 2018 ما يعادل 10.44 مليون مركبة في مختلف دول العالم.

وتبدأ السنة المالية في اليابان خلال أول أبريل (نيسان) من كل عام وتنتهي في مارس (آذار) من العام الذي يليه.