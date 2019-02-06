صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة اليوم الأربعاء سجلت أعلى حمولة يومية في تاريخ القناة، بإجمالي حمولات 5.8 مليون طن، وعبور 75 سفينة من الاتجاهين. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 40 سفينة بحمولات 2.7مليون طن، فيما عبرت 35 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.1 مليون طن.

هذا وقد شهدت القناة اليوم عبور 14 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة في سابقة هي الأولى من نوعها، وعبرت 3 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة. وجاءت سفينة الحاويات العملاقة CSCL PACIFIC OCEAN على رأس قافلة الشمال بحمولة 193 ألف طن وترفع علم هونج كونج خلال رحلتها القادمة من المملكة المتحدة وفي طريقها إلى ماليزيا.

وتصدر حركة الملاحة من اتجاه الجنوب سفينة الحاويات البنمية EVER GENIUS بحمولة 222 ألف طن والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى هولندا.

كانت هذه تفاصيل خبر مميش:عبور 75 سفينة بحمولة 5.8 طن في أكبر حركة ملاحة بالقناة منذ حفرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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