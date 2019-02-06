شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: سوديك تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 1.396 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، بمستندات قيد زيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.369 مليار جنيه ليصبح 1.396 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.5 مليون جنيه موزعة على عدد 6.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة ومسددة بنسبة 100% من الاحتياطى الخاص – علاوة إصدار الأسهم وفقا للقوائم المالية فى 30 يونيو لعام 2018.
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة: سوديك تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 1.396 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.