شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أبوظبي الأول" تبحث توزيع 75 فلسا للسهم وزيادة نسبة تملك الأجانب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر بنك أبوظبي الأول دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الإثنين الموافق 25 فبراير الجاري، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح بما نسبته 74% من رأس المال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفاد البنك، في بيان لموقع "أبوظبي المالي"، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الأرباح المُقرر توزيعها 8.06 مليار درهم، بحصة 74 فلسا للسهم الواحد.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في الموافقة على زيادة نسبة ملكية الأجانب من 25% إلى 40%.

ووفقاً للبيان، ستبحث الجمعية مُقترح الإدارة بزيادة أسهم برنامج تحفيز الموظفين القائم حالياً، بعدد 22.454 مليون سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وستبحث الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز 7.5 مليار دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 70% من رأس المال والمخصصات والاحتياطات، ما يعادل 70 فلسا للسهم الواحد، وبإجمالي 7.63 مليار درهم إماراتي، وذلك عن العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال 2018 بلغت 12.1 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك في العام 2018 لتبلغ 19.4 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم خلال العام 2017.