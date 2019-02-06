شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم قد يتخلي عن حاجز 100$ للمرة الأولى فى 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من4% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، فى طريقها للتخلي عن التداول أعلى حاجز 100$ للمرة الأولى فى 2019 ، بفعل هبوط معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية بعد تجدد عمليات البيع المفتوحة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 101.70$ بانخفاض قدره 4.31$ بنسبة 4.1%،حيث سعر الافتتاح عند 106.01$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 106.42$ ،وأدنى سعر عند 100.00$ الأدنى منذ 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ارتفع الايثريوم يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكاسب يومي على التوالي، مع استمرار التعاملات ضمن نطاق عرضي يسيطر على ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 111 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

تجددت عمليات البيع المفتوحة بالسوق الرقمية حاليا ، فى ظل المخاوف التي تسيطر على المستثمرين تجاه تشديد الإجراءات التنظيمية وضعف أنظمة الحماية وسهولة التلاعب بالأسعار.

فى المملكة المتحدة قالت الوكالة البريطانية للرقابة المالية FCA يوم الأربعاء أن خسائر عمليات الاحتيال والغش فى الأسواق المالية بما فيها سوق التشفير بلغت أكثر من 197 مليون جنيه إسترليني "255 مليون دولار أمريكي" فى عام 2018.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز الاتصال فى FCA فإن معظم عمليات الاحتيال والغش المبلغ عنها شملت استثمارات غير مصرح بها فى الأسهم والسندات وسوق صرف العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

وحذرت الوكالة البريطانية المستثمرين بزيادة الحيطة والحذر بشكل خاص فى الاستثمار خلال الربع الأول من هذا العام ،والذي يعتبر ذروة موسم الاستثمار قبل نهاية السنة الضريبية.