شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد خطاب"دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق العملات الأجنبية ، وبعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد ،والذي لم يتضمن أي مفاجآت غير متوقعة للأسواق المالية.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوي 95.97 نقطة الأعلى منذ 25 كانون الثاني/يناير ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.80 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 95.77 نقطة.

حقق المؤشر يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعدما طغي تأثير ارتفاع شهية المخاطرة على بيانات ضعيفة عن قطاع الخدمات الأمريكي خلال كانون الثاني/يناير.

يدعم صعود العملة الأمريكية حاليا عمليات شراء للعملة الخضراء كأفضل استثمار فى سوق العملات الأجنبية فى الوقت الحالي ، بالتزامن مع دعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى فى أسبوع.

فى خطابه السنوي يوم الثلاثاء عن حالة الاتحاد ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أزمة الهجرة غير الشرعية تعتبر أزمة وطنية وتعهد بالعمل على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأضاف ترامب إن أي اتفاق تجاري مع الصين يجب أن يتضمن تغييرا فعليا وهيكليا لإنهاء الممارسات التجارية الغير عادلة ،والحد من العجز التجاري المزمن ،وحماية الوظائف الأمريكية.