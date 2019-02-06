فيسبوك تطلق ميزة حذف الرسائل المرسلة

الاقتصادي:

أطلقت شركة "فيسبوك" الأميركية يوم الثلاثاء، ميزة جديدة يتمكن من خلالها المستخدم عبر تطبيق الدردشة "ماسنجر" حذف أي رسالة تم إرسالها في مدة لا تتعدى 10 دقائق.

وقالت "فيسبوك" عبر موقعها: "ما على المستخدم سوى النقر على الرسالة التي يريد إزالتها وتحديد الخيار إزالة للجميع".

وأضافت، أنه سيتم استبدال الرسالة التي تمت إزالتها بنص ينبه جميع الأطراف الأخرى في المحادثة أنها حُذفت.

وتظهر كبسة "إزالة الرسالة للجميع" في الدقائق العشر التي تلي إرسال رسالة ما عبر الأجهزة المحمولة المزوّدة بأحدث النسخات من أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو اس".

واستغرق تطبيق ميزة حذف الرسائل المرسلة على نطاق واسع نحو 10 أشهر، حيث اعتبرت "فيسبوك" أن هذه الخطوة تأتي لضمان أمن المعلومات الخاصة بها.

وأوضحت أن المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج كان بإمكانه إزالة رسائله من صناديق البريد الخاصة بالأشخاص الآخرين، معتبرةً ذلك انتهاكاً للخصوصية وإساءة استخدام لسلطة الشركة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي أيضاً على خلفية عملية الاختراق التي تعرضت لها شركة "Sony Pictures" في 2014.

وعلى غرار ما يحدث في تطبيق التراسل الفوري "واتساب" فإن، الميزة ستعرض مكان الرسائل المحذوفة بعبارة تنبه الطرف الآخر إلى أن هناك رسالةً قد تم مسحها.

وسبق لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك" إطلاق ميزة حذف الرسائل المرسلة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2017.