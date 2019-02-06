شرطة أبوظبي: 800 درهم غرامة استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة

تنفذ إدارة الإعلام الأمني حملة توعية بعنوان لا تنشغل بغير الطريق

الخليج 365 - الإمارات: رفعت القيادة العامة لـ"شرطة أبوظبي" غرامة استخدام السائق للهاتف المحمول وألعاب الهواتف المتحركة أثناء القيادة إلى 800 درهم و4 نقاط مرورية، بعد ما كانت سابقاً 200 درهم و4 نقاط مرورية. وحسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، حذرت "شرطة أبوظبي" السائقين من الانشغال بألعاب الهواتف المتحركة أثناء قيادة المركبات، حفاظاً على السلامة المرورية. وتنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في "شرطة أبوظبي" حالياً حملة توعية بعنوان "لا تنشغل بغير الطريق"، بغية التنبيه من مخاطر الاستخدام السلبي لتقنيات الهاتف الحديثة أثناء قيادة المركبة مما قد يؤدي إلى عرقلة حركة المرور ووقوع الحوادث. وبدأت "شرطة أبوظبي" الشهر الماضي تقسيط مخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين في الإمارة، عن طريق البنوك، وباستخدام البطاقات الائتمانية. وتفرض "شرطة أبوظبي" غرامات متعددة على السائقين لعدة مخالفات منها: 3 آلاف درهم غرامة تجاوز السرعة المقررة بـ80 كلم/ساعة.

1,000 درهم مخالفة التجمهر حول الحوادث المرورية.

1,000 درهم عند تجاوز الإشارة الضوئية من قبل المركبات الخفيفة أو الدراجات الآلية.

3 آلاف درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب دون تصريح.

400 درهم في حال السماح للطفل دون سن العاشرة، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.

50 درهم يومياً عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز بحد أقصى 3 آلاف درهم.

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