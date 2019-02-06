رجل أعمال سوري يربح مليون دولار في مطار دبي

أصبح إسماعيل سابع شخص سوري الجنسية يفوز بالجائزة

الخليج 365 - سورية:

فاز رجل أعمال سوري يدعى رياض عنقة إسماعيل مقيم في دبي، بمليون دولار أميركي، ضمن السحب الذي أجرته "سوق دبي الحرة" لمسابقة "مليونير الألفية" بسلسلتها رقم 293، داخل "مطار دبي الدولي".

وأصبح إسماعيل سابع شخص سوري الجنسية يفوز بالجائزة منذ انطلاقتها عام 1999، معرباً عن سعادته بالفوز، حيث شارك بالمسابقة 6 مرات ولم يحالفه الحظ سابقاً، حسبما أوردته "صحيفة الخليج".

أما في مسابقة "فاينست سربرايز" والتي تتضمن السحب على سيارات ودرجات نارية، فقد فاز شخص سعودي بسيارة من نوع "بنتلي"، وهندي يدعى راميش شاندرا مقيم في دبي بدراجة نارية.

وتهدف "سوق دبي الحرة" من هذه السحوبات الترويجية إلى رسم الابتسامة على وجوه جميع المسافرين، حسبما قالته سابقاً، وبلغ عدد الفائزين بجائزة المليون دولار 149 شخصاً حتى 2012، بينما بلغ عدد الفائزين بالسيارات 1,539 شخصاً.