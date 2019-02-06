الان تتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق عند 8633.33 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8633.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, الجوف, المتحدة للتأمين, تبوك الزراعية, وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد, المملكة, اتحاد الاتصالات, الخزف السعودي, وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 5.29% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، دار الأركان, اتحاد الاتصالات, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, الشرقية للتنمية، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 33.39 نقطة ليقفل عند مستوى 3201.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 68 ألف سهم تقاسمتها 168 صفقة.

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