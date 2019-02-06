شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوى فى 9 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى سبع جلسات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى جلسة الأمس أعلى مستوى فى تسعة أسابيع ،وقاد التراجعات قطاعي البنوك والسيارات بعد نتائج أرباح أقل من تقديرات الخبراء.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي ،بدعم صعود قوي لقطاع الطاقة.

تراجع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة خلال سبع جلسات ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل المؤشر بالأمس أعلى مستوى فى تسعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفض سهم بي إن بي باريبا بأكثر من 1.5% ، بعدما خفض أكبر بنك فى فرنسا أهدافه خلال 2020 بعد أوضاع صعبة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وانخفض أيضا قطاع صناعة السيارات ، بعد هبوط حاد فى سهم دايملر بعد أن قال صانع السيارات الألماني العملاق إن أرباح التشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي انخفضت بحوالي 22%.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2 % ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.5% ،وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بأقل من 0.1%.