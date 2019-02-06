شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,313.39$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,315.03$،وسجلت أعلى مستوي 1,315.79$ ، وأدنى مستوي 1,312.77$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع ترقب المستثمرين قبيل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 95.97 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

دعم مكاسب الدولار الأمريكي بالفترة الحالية ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى أسبوع ، مع تحسن شهية المخاطرة فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ، خاصة فى ظل التكهنات القوية بقرب إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجاري شامل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.47 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 811.82 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 كانون الثاني/يناير الماضي.