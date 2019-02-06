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شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.70% بما يعادل 8.46 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 334.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 305.68 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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