فورد بين المطرقة والسندان – تحليل – 06-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك بدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.05 نقطة ، ليختبر بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ونلاحظ انخفاض متوسط أحجام التداول . ولذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.96 ، ليستهدف مستوى الدعم 8.16 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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