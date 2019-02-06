شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 0.43 نقطة ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى ا لقصير ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 36.80 ، طيلة ثبات الدعم 31.81 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد