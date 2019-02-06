شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفليكس محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليظل بذلك مستقراً أعلى مستوى 349.87 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 423.21 إلى 231.23) ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 4.47 نقطة ، وسط استمرار دعمه الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 349.87 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 377.90 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد