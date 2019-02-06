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شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يكون قاع مزدوج – تحليل – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.16% بما يعادل 13.19 نقطة ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 1128.99 ، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك وطيلة استقراره أعلى مستوى 1128.99 نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 1209.90 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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