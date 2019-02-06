شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 45 مشروعا في الشرقية بقيمة 5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد بن علي الغامدي، أهمية القطاع اللوجستي وتطوير البنية التحتية لمشاريع الطرق التي تعد شريان القطاع الاقتصادي في المنطقة، مبيناً أن العمل ما زال مستمراً لتنفيذ 45 مشروعًا للطرق في المنطقة بقيمة إجمالية تبلغ (5,057,778,454) ريالا.

جاء ذلك خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقدته غرفة الشرقية مساء أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة وذلك في مقر الغرفة بالدمام.

وقال إن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع الحيوية التي ستشكل قيمة مضافة في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن تلك المشاريع ستعمل على فك الاختناقات المرورية الحاصلة نتيجة استخدام الشاحنات للطرق العامة، مؤكداً أن المشاريع الجديدة سيستفيد منها قطاع الأعمال بحيث ستسهل حركة نقل البضائع بين المدن الصناعية والميناء إضافة إلى تسهيل حركة تنقل الموظفين والمقيمين بشكل أفضل ومدة زمنية أقصر.

وأضاف المهندس الغامدي أن المنطقة الشرقية تشهد حراكا منتعشا لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والجسور بالإضافة إلى مشاريع الصيانة المستمرة، وفق معايير عالية من الجودة، مبيناً أن مشاريع فرع الوزارة يعمل بالتنسيق مع أمانة المنطقة على افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة بحيث ستكون علامة فارقة وستسهل حركة السير على مستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن مشاريع النقل بما تشمله منه الطرق البرية وخطوط سكك الحديد في المملكة تشهد مشاريعا ضخمة تسهل على المواطن والمقيم التنقل وتوفر الخيارات المتعددة التي تتناسب مع احتياجاتهم وامكانياتهم، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى تقديم خدمات النقل وفق مواصفات عالمية ومعايير عالية تعكس الصورة الحقيقية لإمكانيات المملكة وفق رؤيتها 2030، لافتاً إلى أن الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة تتطلب المواكبة المستمرة من النقل بتطوير امكانياتها وأدواتها.

وأفاد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بأن استراتيجية وزارة النقل تضمنت رؤية مستقبلية لتوفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية.