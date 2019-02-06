شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع 1% مع زيادة المعروض والان نبدء بالتفاصيل

انخفض النفط واحدا بالمئة اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأمريكية بينما انحسرت مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على فنزويلا على المعروض العالمي.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي. ومن المنتظر صدور تقرير الحكومة الرسمي بشأن الإمدادات في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 62 سنتا إلى 61.36 دولار للبرميل بعدما زاد بنحو 15 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتراجع الخام الأمريكي 48 سنتا إلى 53.18 دولار.

كانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية الأسبوع الماضي في خطوة قد تكبل الإمدادات لكن هذا لم يدفع الأسعار للصعود بشدة حتى الآن.