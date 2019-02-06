دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بـ750 مليون دولار في ناسداك دبي

تجاوز معدل الاكتتاب على الصكوك أكثر من 4 أضعاف

الخليج 365 - الإمارات:

أدرج "بنك دبي الإسلامي" اليوم الأربعاء صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار في "بورصة ناسداك دبي"، ما يزيد عمليات إدراج الصكوك من البنك في البورصة إلى 7 إدراجات بقيمة 6 مليارات دولار.

وحسب "المكتب الإعلامي لحكومة دبي"، تجاوز معدل الاكتتاب على الصكوك أكثر من 4 أضعاف وبمعدل ربح 6.25% سنوياً، وبلغت نسبة المستثمرين في الصكوك من خارج منطقة الشرق الأوسط نحو 40%.

وتعتبر الصكوك التي أدرجها دبي الإسلامي غير قابلة للاستدعاء 6 سنوات، وبالتالي يعد الإصدار الحالي الأول لـ "رأس مال هجين" من قبل دول "مجلس التعاون الخليجي" في 2019.

والصكوك الهجينة غير قابلة للتحويل للشق الأول من رأس المال ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في بورصات دبي حالياً 61.14 مليار دولار، ليمثل بذلك المبلغ الأكبر لدى أي مركز إدراج في العالم.

وناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتستقبل جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك "السندات الإسلامية" والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

وصعدت أرباح "بنك دبي الإسلامي" 14% إلى نحو 4.9 مليار درهم (0.80 فلساً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 4.3 مليار درهم أرباح 2017.