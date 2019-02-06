أرباح أبوظبي للفنادق تتراجع 3% في 2018

عزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تدني الإيرادات

الخليج 365 - الإمارات:

تراجعت أرباح "شركة أبوظبي الوطنية للفنادق" 3% إلى 241.2 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 248 مليون درهم أرباح 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى تدني الإيرادات بنسبة 11% لـ1.135 مليار درهم، مقابل 1.275 مليار درهم خلال 2017.

وأوصى مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للفنادق حديثاً بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13% (ما يعادل 13 فلساً للسهم) من رأس المال عن 2018.

وصعدت أرباح "شركة أبوظبي الوطنية للفنادق" إلى 154.7 مليون درهم نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً مع 141.1 مليون درهم أرباح الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وارتفعت الأرباح إلى 141.7 مليون درهم نهاية النصف الأول 2018، مقارنة مع أرباح قدرها 125.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها 2017، بزيادة 13%.

ويبلغ رأس مال الشركة المتخصصة في تملك وإدارة الفنادق بأبوظبي والعين 1,000 مليون درهم، بقيمة اسمية واحد درهم للسهم.