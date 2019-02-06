النفط ينخفض واحدا بالمئة مع تبدد مخاوف بشأن المعروض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

انخفض النفط واحدا بالمئة اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأمريكية بينما انحسرت مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على فنزويلا على المعروض العالمي.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي. ومن المنتظر صدور تقرير الحكومة الرسمي بشأن الإمدادات في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 62 سنتا إلى 61.36 دولار للبرميل بعدما زاد بنحو 15 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتراجع الخام الأمريكي 48 سنتا إلى 53.18 دولار.

كانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية الأسبوع الماضي في خطوة قد تكبل الإمدادات لكن هذا لم يدفع الأسعار للصعود بشدة حتى الآن.

كما أثرت مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة سلبا على المعنويات. ونزل النفط أمس الثلاثاء بعد مسح أظهر أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو توقف تقريبا في يناير كانون الثاني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد إن من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الصين. ومن المنتظر أن يبدأ مسؤولون صينيون وأمريكيون كبار جولة جديدة من المحادثات في الأسبوع المقبل.

وتتلقى أسعار الخام الدعم من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.