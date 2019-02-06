أ ش أ

أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019، ليبلغ 23.4 مليار دولار، مقارنة بحجم التبادل التجاري، الذي بلغ 20.58 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي الماضي 2017 /2018.

وأضاف المركزي – في التقرير الصادر عنه اليوم/ الأربعاء – أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين “14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري” بلغ نحو 14.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 11.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأوضح، أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين، ارتفع خلال الفترة السابق ذكرها لتصل إلى 4.25 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما ارتفع حجم الواردات المصرية، ليبلغ 9.85 مليار دولار، مقابل 8.15 مليار دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر 23.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.