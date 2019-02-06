نيكي يغلق على ارتفاع لكن المكاسب محدودة بعد خطاب ترامب

رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الأربعاء إذ لم تبد الأسواق رد فعل يذكر على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حين يظل الاهتمام منصبا على نتائج الشركات.

وتراجع سهم تويوتا موتور بعدما خفضت شركة صناعة السيارات توقعات صافي الأرباح السنوية. وأغلق السهم على انخفاض 0.7 %.

وارتفع نيكي 0.1 % ليغلق المؤشر القياسي عند 20874.06 نقطة.

ونزل سهم سوزوكي موتور 4.3 % بعدما انخفضت أرباحها التشغيلية للربع الأخير من 2018 بنسبة 33 %.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1582.13 نقطة.

طوكيو – رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الأربعاء إذ لم تبد الأسواق رد فعل يذكر على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حين يظل الاهتمام منصبا على نتائج الشركات.

وتراجع سهم تويوتا موتور بعدما خفضت شركة صناعة السيارات توقعات صافي الأرباح السنوية. وأغلق السهم على انخفاض 0.7 %.

وارتفع نيكي 0.1 % ليغلق المؤشر القياسي عند 20874.06 نقطة.

ونزل سهم سوزوكي موتور 4.3 % بعدما انخفضت أرباحها التشغيلية للربع الأخير من 2018 بنسبة 33 %.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1582.13 نقطة.

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