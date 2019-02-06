“حماية المستهلك” ينظم اليوم المفتوح لحل الشكاوى بأسيوط

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أعلن جهاز حماية المستهلك تنظيم (اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين) بالصالة المغطاة بمحافظة أسيوط يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الجهاز بحل شكاوى المستهلكين والتي تمت في 5 محافظات سابقا.

وقال رئيس الجهاز الدكتور راضي عبد المعطي – في بيان اليوم الأربعاء – إنه سيتم خلال هذا اليوم تلقي الشكاوى في مجال (السلع، والخدمات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والاتصالات، والمياه، والكهرباء، والغاز، ومشكلات بطاقات التموين وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية) ويتم العمل على حل الشكاوى فورا ” .

وأضاف أنه تم إطلاق خدمة واتس آب 01030000602 (قافلة المحافظات)، لتلقي شكاوى المواطنين بمحافظة أسيوط اعتبارا من اليوم وحتى انتهاء المبادرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تفعيلا للمسؤولية المجتمعية وتفاعلا مع المبادرة الوطنية للرئيس (حياة كريمة)، حيث إن الكيانات المشاركة قد بادروا بالإعلان عن تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية على هامش مبادرة (اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين)، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وبالتعاون مع محافظة أسيوط والتضامن الاجتماعي.

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