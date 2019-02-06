شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: طرح مناقصة لإدارة محفظة الهيئة بالبورصة.. وإعداد أطلس بالأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عطية رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستثمار بهيئة الأوقاف، عن عزم هيئة الأوقاف طرح مناقصة لاختيار أفضل شركات لإدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بالبورصة المصرية.

كما تعتزم زيادة عدد المحافظ إلى 3 محافظ بدلا من واحدة حاليا على أن تصل قيمة كل محفظة نحو 200 مليون جنيه ويديرها مدير أصول مختلف، ثم يتم تقييمهم بعد السنة الأولى لاختيار أفضل مدير وزيادة محفظته، مثلما هو متبع فى هيئة البريد والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى، مضيفا أنه تم الانتهاء من كراسة شروط المناقصة، وبدأت مناقشة العقود فنيا وقانونيا قبل العرض على مجلس الإدارة للبدء فى الممارسة، منوها إلى أن محفظة الأوراق المالية للهيئة بالبورصة القائمة متنوعة بين حصص مؤسسة فى شركات ولديها ممثلين بمجلس الإدارة أو مساهمات بشركات أخرى.

وجاء ذلك على هامش استضافة جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأوقاف المصرية المهندس سيد سعد محروس، لمناقشة خطة الهيئة للاستثمار فى الأراضى والأملاك التابعة لها، ودور مجتمع الأعمال فى المساهمة لتحقيق تلك الخطة، واستعرض رئيس هيئة خطط الأوقاف.

ومن جانبه قال سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة تعد لأول مرة أطلس حددت فيه الأماكن ومساحات العقارات والأراضى المملوكة للهيئة، وتنتهى منه آخر الشهر، مضيفا أن هناك لجنة بالهيئة صنفت الأراضى بين أراضى ليس لها جدوى، وأراضى لها جدوى اقتصادية، وأراضى مميزة جدا، وسيتم إعداد كراسة شروط من خلال لجنة الاستثمار شروط لطرح تلك الأراضى بنظام المزايدة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار بنظام المشاركة فى الإيرادات.

وردا على تخوف بعض رجال الأعمال من صعوبة الاستثمار فى أراضى هيئة الأوقاف بسبب التعديات، قال محروس، إن هناك تعديات كثيرة جدا على أراضى الهيئة، وتم بالفعل حصرها والتعاون مع القوات المسلحة لإزالة تلك التعديات، منها تعدى على مساحة 8 أفدنة بالمعمورة وجارى إنشاء مشروع سكنى عليها باستثمارات 1.3 مليار جنيه.