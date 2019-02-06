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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بكسر مستوى 0.7150 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7075، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 0.7210.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7075 والمقاومة 0.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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