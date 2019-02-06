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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية الآن ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 59.55، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستويات 62.20 و63.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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