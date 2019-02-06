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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية بشكل ملحوظ الآن ليبتعد عن دعم الوتد الصاعد المكسور سابقاً، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 51.46، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد خسائر النفط لتصل إلى 48.50 على المدى القريب، بينما اختراق 54.40 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويعيد السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.45 والمقاومة 54.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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