شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 15.60، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط