شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب مستوى 1316.65 ويحافظ على ثباته دونه، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 1294.00 ثم 1286.70 بشكل رئيسي، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1296.00 والمقاومة 1325.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط