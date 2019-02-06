شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2962 منذ الصباح ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.2800 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن اختراق 1.2962 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق المكاسب على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط