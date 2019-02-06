شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار من الدعم المحوري 1.1370 هذا الصباح ويعود للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ليبقى السعر عالقاً بين الدعم المذكور والمقاومة 1.1443، مما يبقي على حياديتنا قائمة حتى الآن، مع التذكير بأن اختراق المستويات المذكورة سيحدد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي