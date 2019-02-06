شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع مخزونات الخام التجارية لأعلى مستوى فى حوالي شهرين على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 09:58جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.13$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.73$،وسجل أعلى مستوي 53.83$ ،وأدنى مستوي 53.07 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 61.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.03$ ،وسجل أعلى مستوي 62.11$ ،وأدنى مستوي 61.31$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء بنسبة 2.1% ، وفقدت عقود برنت نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 1 شباط/فبراير ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.2 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 447.2 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.3 مليون برميل ، فى ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي.